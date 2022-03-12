Ізраїль пропонував Україні погодитись на умови Росії? В офісі президента відповіли

Михайло Подоляк спростував неправдиву інформацію / Колаж "Сьогодні"

ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр ІзраїлюНафталі Беннет закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни. Проте радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що це неправда. Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

Що писали ЗМІ

Видання The Jerusalem Postпоширило інформацію, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет порадив Володимиру Зеленському виконати умови Росії та припинити війну. Все для того, щоб уникнути жертв.

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"На вашому місці я б подумав про життя своїх людей і прийняв би цю пропозицію", – заявив Нафталі Беннет.

"Я почув вас", – відповів Зеленський.

Це все фейк?

Радник голови ВП Михайло Подолякспростував цю інформацію. Він стверджує, що це неможливо через воєнно-політичні міркування.

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"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не пропонує Україні, як і інші умовні країни-посередники погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію адекватніше оцінити події", – написав Михайло Подоляк.

Ізраїльські історики назвали Путіна фашистом

Вчені-історики Центру Кантора з Тель-Авіва засудили війну РФ проти Україниі назвали її агресією у фашистському стилі. За словами дослідників, політика президента РФ Володимира Путіна – загроза світовій демократії, миру та безпеці.

"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, включаючи дітей", – йдеться у листі.

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