Відомий "Посібник з безпеки для журналістів" доступний українською

"Посібник з безпеки для журналістів" розповідає, як убезпечити себе, працюючи у гарячих точках / Фото: Колаж: Сьогодні

"Репортери без кордонів" спільно з Національною спілкою журналістів України за підтримки ЮНЕСКО підготували україномовну адаптацію спеціального видання "Посібник з безпеки для журналістів". У ньому наведені рекомендації, поради та інструкції для журналістів, як убезпечити себе, працюючи у гарячих точках.

Про це повідомляє НСЖУ.

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Цей посібник пропонує практичні поради для журналістів, які працюють у зонах високого ризику, а також короткі інструкції щодо підготовки до різного типу небезпек, які можуть включати збройні конфлікти, епідемії, стихійні лиха та вуличні протести.

Окрім порад щодо запобіжних заходів, довідник містить розповіді іноземних кореспондентів про їхній досвід під час подорожей до районів підвищеного ризику.

"Посібник з безпеки для журналістів" розміщений на офіційній цифровій бібліотеці ЮНЕСКО.

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У початкових цитатах до українського видання наведені слова керівників ЮНЕСКО, "Репортерів без кордонів" та Національної спілки журналістів України.

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле запевняє, що організація налаштована підтримувати та захищати журналістів, які працюють в Україні в умовах війни.

"Щодня журналісти та працівники ЗМІ ризикують своїм життям в Україні, щоб надати рятівну інформацію місцевому населенню та інформувати світ про реалії цієї війни. Ми налаштовані підтримувати та захищати їх усіма можливими способами. ЮНЕСКО була рішуче віддана цьому з початку кризи у тісній співпраці зі своїми міжнародними партнерами та місцевими фахівцями", – сказала Одрі Азуле.

Генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар зазначає, що ЗМІ, які висвітлюють війну в Україні, відіграють вирішальну роль у боротьбі з фейками.

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"Репортери без кордонів" (RSF) з самого початку надають підтримку українським та міжнародним журналістам. Ми надаємо їм якнайкращу допомогу у процесі висвітлення війни. Робота журналіста в Україні має вирішальне значення для захисту права людей на інформацію та допомоги в боротьбі з фейками", – зазначив Крістоф Делуар.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко нагадав, що українські журналісти в один момент стали воєнкорами, не маючи ані відповідних навичок, ані захисного спорядження.

"Тисячі українських журналістів в один момент стали фронтовими кореспондентами. При цьому не маючи відповідних навичок та захисного спорядження. Наша місія – максимально убезпечити життя та здоров’я журналістів, які висвітлюють війну в Україні. Дякуємо міжнародній спільноті за підтримку та значну увагу до української теми", – прокоментував Сергій Томіленко.

На додачу до підтримки адаптації видання, ЮНЕСКО заявило про готовність забезпечити тренінгове навчання журналістів і всіляко надавати підтримку вільному розповсюдженню правдивої інформації про війну в Україні.

Як повідомлялося раніше, для українських журналістів, які продовжують працювати у гарячих точках, вже замовлено 125 комплектів захисного спорядження. Видачу цього обладнання у строкову безкоштовну оренду буде адмініструвати Національна спілка журналістів України.

Варто зазначити, що перше видання "Посібника з безпеки для журналістів" було опубліковано у 1992 році. З того часу він періодично отримує оновлення з урахуванням нових реалій та викликів. Посібник доступний як у друкованій, так і в онлайновій версіях різними мовами, тепер, завдяки зусиллям НСЖУ, у тому числі й українською.