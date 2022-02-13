16 млрд. Шмигаль озвучив ціну відкритого неба над Україною

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень/Фото: колаж: "Сьогодні"
Під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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За словами Шмигаля, кошти виділено для убезпечення польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.
"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", — повідомив прем'єр-міністр.
Що писали про можливе закриття неба?
- Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко раніше заявив, що з 16:00 14 лютого можуть зупинити повітряний рух над Україною. Авіакомпанії, флот та інфраструктура яких перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.
- Гончаренко зазначив, що компанія KLM вже скасувала свої рейси, Sky Up посадила літак з Фуншала в Кишиневі, з'явиться заборона і від Air France.
- Одночасно в міжнародному аеропорту "Бориспіль" заявили, що станом на ранок 13 лютого немає інформації, чи припиниться страхове покриття для повітряних суден в Україні та над Україною.
- У Міністерстві інфраструктури заявили, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює, щоб запобігти ризикам авіаперевізників. Тож найближчим часом ситуація стабілізується.