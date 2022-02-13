16 млрд. Шмигаль озвучив ціну відкритого неба над Україною

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень/Фото: колаж: "Сьогодні"

Під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, кошти виділено для убезпечення польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

"Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", — повідомив прем'єр-міністр.

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