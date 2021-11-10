Кабмін звільнив голову ДСНС Миколу Чечоткіна. Хто буде замість нього

Ліворуч - Микола Чечеткін, праворуч - Сергій Крук / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 10 листопада, з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій звільнилиМиколу Чечоткіна.
Про це повідомляє у Telegram-каналі представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Хто буде замість Миколи Чечоткіна
Тимчасово виконувати обов'язки буде голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Сергій Крук.
Що відомо про Миколу Чечоткіна
З 2002 року він працював у відділі координації застосування сил управління моніторингу та координації застосування сил Департаменту сил МНС України.
З 2006 року обіймав керівні посади у центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
З липня 2014 року обіймав посаду директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.
14 травня 2015 року розпорядженням Кабінету міністрів України № 469-р призначено головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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