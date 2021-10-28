Чи можуть українці залишитись без тепла серед зими? Кабмін ухвалив рішення

Українцям не відключать тепло до кінця опалювального сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України заборонив вимикати подачу тепла до кінця опалювального сезону. У країні достатньо запасів, щоби стабільно пройти цю зиму.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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За його словами, незважаючи на світову енергетичну кризу, Україна може стабільно пройти опалювальний сезон.

"Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що у опалювальний сезон вся країна буде з теплом", – сказав прем'єр-міністр.

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