Якість доріг в Україні покращиться завдяки унікальному обладнанню

У розпорядженні науково-дослідного центру компанії "Автомагістраль-Південь" в Новомосковську з'явилося унікальне для України обладнання, що дозволяє проводити випробування асфальтобетону по системі Superpave і розраховувати його правильну рецептуру з урахуванням динамічних навантажень і перепадів температур.

Динамічна машина Matest uts30 стане незамінною при ремонті і будівництві доріг в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і забезпечить максимальну якість дорожнього покриття, повідомляє "Автомагістраль-Південь" на офіційній сторінці в Facebook.

Динамічна машина Matest uts30 дозволяє з максимальною точністю визначити, як той чи інший зразок дорожнього матеріалу покаже себе при різних температурах і різних динамічних навантаженнях.

Принцип дії Matest uts30 наступний: зразок асфальтобетону поміщається в спеціальну кліматичну камеру, де жорстко кріпиться до станини і протягом певного часу охолоджується. Від зниження температури матеріал стискається, поки не трісне. Датчики фіксують цей момент, що дозволяє дізнатися, до якої температури асфальтобетон не втрачатиме заданих властивостей.

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Для динамічних випробувань асфальтобетону Matest uts30 максимально точно імітує навантаження від автотранспорту, які дорожнє покриття відчуває в реальних умовах.

З появою динамічної машини Matest uts30 в розпорядженні "Автомагістралі-Південь" в Україні вийде замкнути всі можливі тести за системою Superpave. Це, своєю чергою, дозволить створювати унікальні рецептури асфальтобетону для доріг "Великий будівництва" і, з огляду на зростаючі потреби президентської програми, відкриє можливості для співпраці з новими виробниками і виходу на міжнародний ринок.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" нова злітно-посадкова смуга (ЗПС) в міжнародному аеропорту "Одеса" стала багато в чому унікальною не тільки для України, але і для країн Східної Європи.