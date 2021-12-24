Як працюватиме громадський транспорт на свята? Актуальні COVID-правила перевезень

Правила проїзду у транспорті посилили ще у жовтні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні свят поїздки у громадському транспорті стають частішими, а ризик інфікування COVID-19 – вищим. Мова про послаблення правил перевезень у транспорті поки не йде.

Однак варто пам'ятати чинні правила, нагадує Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Актуальні правила перевезень пасажирів

У регіонах з "жовтими", "помаранчевими" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки:

Дозволено проїзд за наявності у всіх осіб одного з документів:

документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 (для регіонів у "жовтій" зоні);

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат із повним курсом вакцинації проти COVID-19, негативним ПЛР-тестом або підтвердженням про одужання після коронавірусної хвороби в паперовому чи електронному вигляді (у додатку "Дія");

негативний ПЛР- або експрес-тест на визначенння антигена (не більше, ніж за 72 години).

Забороняється перевозити більше пасажирів, ніж є місць для сидіння (крім метро).

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Пасажири та водій повинні перебувати в захисних масках або респіраторах.

Карантин в Україні

Станом на 24 грудня майже всі регіони країни перебувають у "жовтій зоні" карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у "червоній зоні" карантинних обмежень.

Актуальні правила "жовтої зони"

У жовтій зоні карантинних обмежень заборонено:

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Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників

Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу

Проведення масових заходів

Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури

Робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки)

Робота спортзалів, басейнів

Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів)

Міжобласні та міжнародні перевезення

Обмеження, передбачені "жовтим" рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.

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