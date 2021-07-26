Як впроваджуватимуть антиолігархічну реформу: в Раді назвали три напрямки

Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук розповів, що антиолігархічна реформа в Україні впроваджуватиметься за трьома напрямками

Антиолігархічна реформа в Україні впроваджуватиметься за трьома напрямками.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів в ефірі програми "Велика деолігархізація" на телеканалі "Україна 24".

"Насамперед, це сфера політики. Крім цього, це сфера масмедіа. Третя сфера – монопольний вплив на економіку. Саме за цими трьома напрямками впроваджуватиметься певний обмежувальний вплив", – сказав перший віцеспікер.

Стефанчук пояснив, що законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", створює лише загальні законодавчі передумови.

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Зокрема, проєкт закону визначає, хто такий олігарх, зобов‘язує олігарха та його оточення ставати публічними і публічно декларуватися.

"Це перший, але не останній крок", – підкреслив перший заступник голови парламенту.

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За його словами, політичне спрямування у впровадженні реформи передбачає законопроєкти, пов'язані з політичним лобізмом.

"Другий напрям масмедійний. Зрозуміло, що тут буде низка обмежень, пов‘язаних з антимонопольним впливом на засоби масової інформації. ЗМІ повинні залишатися рупором і повинні переставати бути пропагандистськими машинами", – додав Стефанчук.

Водночас третій напрям, монопольний вплив на економіку, передбачає "великий перелік питань, пов’язаних з антитрастовим законодавством".

Також нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що в Україні останнім часом з'явилися нові олігархи.

Все, що потрібно знати про деолігархізацію – читайте у нашому матеріалі Деолігархізація – для кого небезпечний закон Зеленського і чого від нього очікувати.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: