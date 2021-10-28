Як не захворіти на COVID-19 на роботі: список рекомендацій

Як не заразитися коронавірусом на роботі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні поки що не планують вводити локдаун, тому роботодавцям слід приділити більше уваги мінімізації ризику підхопити COVID-19 на роботі.

Про те, як зменшити ризик інфікування COVID-19 на робочому місці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Як зменшити ризик інфікування COVID-19 на робочому місці

Потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

По можливості перевести співробітників на дистанційний формат роботи або гнучкий графік.

Забезпечити фізичну дистанцію між працівниками

Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту

Провітрювати та дезінфікувати офісне приміщення

Записати організований колектив (мінімум 50 осіб) на вакцинацію від коронавірусу

Надати можливість перебування на самоізоляції співробітникам, які контактували з хворими на коронавірус

Мінімізувати контакти між співробітниками, використовуючи електронний документообіг

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Рівненська

Миколаївська

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Полтавська.

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

Кіровоградська,

Закарпатська,

Вінницька.

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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