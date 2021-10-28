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Як не захворіти на COVID-19 на роботі: список рекомендацій

Софія Ковнір
28 жовтня, 14:14
Роботодавцям слід приділити більше уваги мінімізації ризику підхопити коронавірус

Як не заразитися коронавірусом на роботі. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні поки що не планують вводити локдаун, тому роботодавцям слід приділити більше уваги мінімізації ризику підхопити COVID-19 на роботі.

Про те, як зменшити ризик інфікування COVID-19 на робочому місці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Як зменшити ризик інфікування COVID-19 на робочому місці

Потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

  • По можливості перевести співробітників на дистанційний формат роботи або гнучкий графік.
  • Забезпечити фізичну дистанцію між працівниками
  • Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту
  • Провітрювати та дезінфікувати офісне приміщення
  • Записати організований колектив (мінімум 50 осіб) на вакцинацію від коронавірусу
  • Надати можливість перебування на самоізоляції співробітникам, які контактували з хворими на коронавірус
  • Мінімізувати контакти між співробітниками, використовуючи електронний документообіг

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Рівненська
  • Миколаївська

Хто входить до "помаранчевої зони" адаптивного карантину?

  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Полтавська.

Хто входить до "жовтої зони" адаптивного карантину?

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Вінницька.

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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