Як відрізнити туберкульоз від COVID-19? У МОЗ пояснили

Туберкульоз не проявляється швидко, а хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг / Фото: Колаж: Сьогодні

Коронавірус та туберкульоз мають схожі симптоми. Але у будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем, а не встановлювати собі діагнози самостійно.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Лікарі розповіли, як розрізнити коронавірус та туберкульоз.

Симптоми туберкульозу:

зниження працездатності та загальна втомлюваність;

незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка;

підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без "визначеної" причини;

кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням.

А от у пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання.

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Симптоми коронавірусу:

лихоманка;

підвищення температури при легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С;

головний біль;

нежить;

закладеність носа;

біль у горлі та м’язах;

втрата смаку і запаху;

сухий кашель.

Окрім того, для важких форм коронавірусу може бути характерна зміна психічного стану людини.

Спільне у захворюваннях

Симптомом обох захворювань є задишка. Але вона може мати різні особливості.

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"При туберкульозі вона може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини. Для COVID-19 вона не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі", – йдеться у повідомленні.

Також при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 11 січня, в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Серед нових хворих – 409 дітей і 160 медпрацівників.

За минулу добу:

госпіталізовано – 1 898 людей;

летальних наслідків – 193;

одужало – 8 077 людей.

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