Як відрізнити українські гелікоптери від окупантських: фото

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські вертольоти мають на своїх бортах деякі знаки розрізнення.

Про це на своїй сторінці в Facebook зазначили Сухопутні війська ЗСУ.

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Відмінності від окупантів

"Українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки розрізнення: дві смуги білого кольору на хвостовій частині; на фюзеляжі намальовано жовте коло, а в ньому менше синє, на хвостовій частині присутній напис "За бабу Віру". Напис може бути різних кольорів", – йдеться в заяві.

Фото – Сухопутні війська ЗСУ.

Фото – Сухопутні війська ЗСУ.

Фото – Сухопутні війська ЗСУ.

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Ситуація в Україні 6 березня

У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.

В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні створюватимуть повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.

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