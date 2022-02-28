Як переказати гроші українській армії в "Дії": покрокова інструкція (відео)

Допомогти армії можна дуже просто/Фото: колаж: "Сьогодні"
Відтепер у додатку "Дія" українці можуть підтримати армію. Усі гроші підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим".
Про це повідомили в Telegram-каналі "Мінцифра".
Як переказати гроші?
- Зайдіть у додаток "Дія".
- Натисніть "Документи", а далі "Допомогти армії".
- Вкажіть суму, яку хочете переказати на допомогу.
Послуга доступна як на пристроях з iOS, так і на Andoid.
Вбивство дітей армією РФ
З початку вторгнення Російської Федерації на територію України бойовики вбивають мирних жителів. Серед жертв окупантів — діти.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, окупанти вбили 352 особи, з них 14 — діти. Крім того, поранено — 1684 особи, з них 116 — діти.