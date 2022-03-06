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Як користуватися протитанковим комплексом NLAW – ЗСУ дали інструкцію (відео)

Павло Чернишук
6 березня, 12:12
Є кілька етапів перед використанням гранатомета

/ Фото: liga.net, Колаж: Сьогодні

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України розповіло, як користуватися протитанковим гранатометом NLAW.

Відеоінструкцію командування виклало в себе на сторінці в Facebook.

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Що важливо знати

У Силах спецоперацій зазначається, що є кілька етапів перед використанням зброї. Серед них:

  • перевірка зброї;
  • підготовка зброї – приєднання батареї, її перевірка;
  • вибір способу ураження, дальності;
  • встановлення оптичного прицілу в бойовий стан;
  • використання плечового та поясного (за необхідності) упору;
  • прицілювання;
  • пуск.

"Важливими також є заходи безпеки. Забороняється знаходитися позаду стріляючого ближче 25 метрів. У разі стрільби з приміщення необхідно мати позаду відчинене вікно, двері або пролом у стіні з метою виходу надлишкових газів", – зазначили в командуванні.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

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