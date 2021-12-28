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Як святкувати Новий рік невакцинованим та вберегтися від "Омікрону"? Рекомендації МОЗ

Інна Собора
28 грудня, 18:00
Українців закликають під час свят не забувати про особисту безпеку, щоб не нашкодити собі та близьким

На Новий рік варто залишитися вдома, якщо є хоч найменша ознака захворювання / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже зовсім близько новорічні свята. Однак їх знову доведеться зустріти в умовах пандемії коронавірусу.

В МОЗ нагадали, яких правил безпеки слід дотримуватися, щоб не нашкодити собі та близьким.

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Профілактичні заходи

Медики рекомендують виконувати вже давно всім знайомі вимоги:

  • правильно носіть маску у громадських місцях,
  • регулярно мийте руки,
  • тримайте фізичну дистанцію в 1,5 – 2 метри,
  • провітрюйте приміщення,
  • уникайте скупчення людей.

Залишайтеся вдома, якщо захворіли:

  • святкуйте вдома, якщо погано почуваєтеся,
  • зверніться до лікаря, якщо погано почуваєтеся, та здайте тест на COVID-19.

Як святкувати невакцинованим

В МОЗ радять, як зробити процес святкування максимально безпечним:

  • обмежтеся колом рідних та близьких без масових вечірок,
  • чим більше людей збирається – тим вищий ризик зараження COVID-19,
  • враховуйте ризики: подумайте про те, чи має хтось із гостей супутні захворювання та чи всі вакциновані.

Якщо у вашій компанії для святкування є невакциновані, захистіть їх від ризику:

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  • краще святкувати на відкритому повітрі з дотриманням фізичної дистанції,
  • якщо проводите святкування у закритому приміщенні, робіть провітрювання.

Як безпечно підготуватися до свят

Робіть покупки в інтернеті:

  • онлайн-шопінг мінімізує соціальні контакти,
  • послуга самовивозу онлайн-замовлення також допоможе уникнути скупчення людей у передсвятковий час.

Кому варто відмовитися від подорожей на свята:

  • якщо ви належите до категорії людей із ризиком тяжкого перебігу хвороби або не вакцинувалися – відкладіть необов'язкові подорожі,
  • все більше країн повідомляють про стрімке поширення нового штаму "Омікрон", тому поїздки можуть нести додаткові ризики інфікування
  • у разі необхідної/вимушеної подорожі дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.

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