Як святкувати Новий рік невакцинованим та вберегтися від "Омікрону"? Рекомендації МОЗ

На Новий рік варто залишитися вдома, якщо є хоч найменша ознака захворювання / Фото: Колаж: Сьогодні
Вже зовсім близько новорічні свята. Однак їх знову доведеться зустріти в умовах пандемії коронавірусу.
В МОЗ нагадали, яких правил безпеки слід дотримуватися, щоб не нашкодити собі та близьким.
Профілактичні заходи
Медики рекомендують виконувати вже давно всім знайомі вимоги:
- правильно носіть маску у громадських місцях,
- регулярно мийте руки,
- тримайте фізичну дистанцію в 1,5 – 2 метри,
- провітрюйте приміщення,
- уникайте скупчення людей.
Залишайтеся вдома, якщо захворіли:
- святкуйте вдома, якщо погано почуваєтеся,
- зверніться до лікаря, якщо погано почуваєтеся, та здайте тест на COVID-19.
Як святкувати невакцинованим
В МОЗ радять, як зробити процес святкування максимально безпечним:
- обмежтеся колом рідних та близьких без масових вечірок,
- чим більше людей збирається – тим вищий ризик зараження COVID-19,
- враховуйте ризики: подумайте про те, чи має хтось із гостей супутні захворювання та чи всі вакциновані.
Якщо у вашій компанії для святкування є невакциновані, захистіть їх від ризику:
- краще святкувати на відкритому повітрі з дотриманням фізичної дистанції,
- якщо проводите святкування у закритому приміщенні, робіть провітрювання.
Як безпечно підготуватися до свят
Робіть покупки в інтернеті:
- онлайн-шопінг мінімізує соціальні контакти,
- послуга самовивозу онлайн-замовлення також допоможе уникнути скупчення людей у передсвятковий час.
Кому варто відмовитися від подорожей на свята:
- якщо ви належите до категорії людей із ризиком тяжкого перебігу хвороби або не вакцинувалися – відкладіть необов'язкові подорожі,
- все більше країн повідомляють про стрімке поширення нового штаму "Омікрон", тому поїздки можуть нести додаткові ризики інфікування
- у разі необхідної/вимушеної подорожі дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.
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