Як уберегти себе від небезпечного "Омікрону". Розповідаємо про головні симптоми

"Омікрон" набирає обертів в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігаються нежить, головний біль і втома. Проте не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який зараз домінує в Україні.

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Детальніше про новий штам коронавірусу "Омікрон" читайте далі у матеріалі "Сегодня".

Головні симптоми "Омікрону"

Звіти на основі підтверджених випадків нового штаму свідчать, що у хворих на "Омікрон" найчастіше спостерігаються:

нежить (73%)

головний біль (67,5%)

втома (63,5)

чхання (60%)

біль у горлі (59,6%)

Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні. У разі зараження цим штамом, разом із зазначеними вище симптомами, також спостерігається кашель (43,5%), охриплий голос (35,7%), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

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Незважаючи на те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий штам також може призвести до тривалих наслідків для здоров'я, госпіталізації та летальних випадків. Через стрімке поширення "Омікрону" в небезпеці перебувають ті, хто не пройшов базовий курс вакцинації проти COVID-19.

Як стало відомо, новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.

Також поодинокі дослідження вказують, що відбувається зміщення захворюваності на штам "Омікрон" у молодшу вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8.

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Є ризик повторного зараження

Також збільшується ризик повторного зараження реінфекції. У випадку з "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – більш ніж у 5 разів вище, 13%.

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 рази інфекційніший, ніж "Дельта". Тобто новий штам більш заразний у порівнянні з "Дельтою".

Водночас поки що немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, викликаної "Омікроном". Попередні дані свідчать, що нових незвичайних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Що робити, якщо з'явилися симптоми ГРВІ?

З появою будь-яких симптомів ГРВІ, передусім варто звернутися до свого сімейного лікаря. Той повинен надати направлення тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів не потрібно відвідувати місця загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції.

Симптоми "Омікрону" схожі на ГРВІ. Фото: колаж "Сьогодні"

Перші випадки "Омікрону" знайшли ще в одній області Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували на Харківщині. "Омікрон" виявили у 40% досліджених зразків. Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% із них – це штам "Омікрон". "Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов. За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків. "З сьогоднішнього дня... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони приблизно тиждень продовжуватимуться, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", - додав Хаустов.

"Омікрон" наступає! У Києві готуються до стрибка захворюваності на COVID-19

У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все через те, що медики почали найчастіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон".

"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе це у легшій формі", – повідомив сайту "Сегодня" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

"Результати такі: у 20 осіб було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сегодня" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

Статистика коронавірусу

В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це на 3 486 випадків більше, ніж за 16 січня.