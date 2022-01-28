Як підсилити імунітет під час пандемії COVID-19? Рекомендації лікаря

Аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему / Фото: Колаж: Сьогодні
Лікар-імунолог надала рекомендації, як захиститися від COVID-19 та посилити імунітет. Зазначимо, що на коронавірус можна захворіти повторно, тому краще вакцинуватися і дотримуватися карантинних правил.
Галина Курилів лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр", кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету поділилася порадами з "Коронавірус_інфо" .
Як захиститися від COVID-19:
- отримайте повний курс щеплення та бустерну дозу. У разі ослабленого через важкі захворювання імунітету — додаткову дозу;
- використовуйте захисні маски чи респіратори;
- ретельно мийте руки та використовуйте антисептики;
- обов'язково дотримуйтесь соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, враховуючи особливості штаму "Омікрон".
Що посилює імунітет:
- вітамін D;
- препарати цинку;
- вітамін С;
- загартовування;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- фізичні вправи;
- уникнення стресів.
Лікар додала, що консультація із сімейним лікарем перед прийомом будь-яких вітамінів та препаратів є обов'язковою.
Вакцинація та ризик госпіталізації
У прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року зазначили, що "попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень після вакцинації щодо госпіталізацій становить 75%".
"Отже, вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби", – йдеться у прогнозі.