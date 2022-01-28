Як підсилити імунітет під час пандемії COVID-19? Рекомендації лікаря

Аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікар-імунолог надала рекомендації, як захиститися від COVID-19 та посилити імунітет. Зазначимо, що на коронавірус можна захворіти повторно, тому краще вакцинуватися і дотримуватися карантинних правил.

Галина Курилів лікар-імунолог КНП "Прикарпатський клінічний онкоцентр", кандидат медичних наук, доцент Івано-Франківського національного медичного університету поділилася порадами з "Коронавірус_інфо" .

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Як захиститися від COVID-19:

отримайте повний курс щеплення та бустерну дозу. У разі ослабленого через важкі захворювання імунітету — додаткову дозу;

використовуйте захисні маски чи респіратори;

ретельно мийте руки та використовуйте антисептики;

обов'язково дотримуйтесь соціальної дистанції та уникайте скупчення людей, враховуючи особливості штаму "Омікрон".

Що посилює імунітет:

вітамін D;

препарати цинку;

вітамін С;

загартовування;

прогулянки на свіжому повітрі;

фізичні вправи;

уникнення стресів.

Лікар додала, що консультація із сімейним лікарем перед прийомом будь-яких вітамінів та препаратів є обов'язковою.

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Вакцинація та ризик госпіталізації

У прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року зазначили, що "попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень після вакцинації щодо госпіталізацій становить 75%".

"Отже, вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби", – йдеться у прогнозі.

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