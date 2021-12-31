Як зустрінеш, так і проведеш? Скільки українців будуть на Новий рік в поїздах

У поїздах новорічної ночі будуть 10 тисяч українців. / Фото: Колаж: Сьогодні
Новий рік у поїздах зустрінуть близько 10 тисяч пасажирів. На цей час у них придбані залізничні квитки.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Там жартують, що українці, які на Новий рік опиняться в поїздах, будуть увесь рік подорожувати.
"Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Отже, близько 10 тисяч пасажирів, які новорічну ніч проведуть у поїздах УЗ, весь 2022 рік будуть подорожувати!", – зазначили в пресслужбі.
В УЗ подякували тим, хто подорожує українськими поїздами, а також пообіцяли зробити все, щоб наступного року ці подорожі стали ще швидшими та комфортними.
"Хай настрій буде новорічним незалежно від того, де саме ви зустріли Новий 2022 рік", – побажали в УЗ.
"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення з 2022 року
З наступного року "Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, зокрема збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень, а також:
- вартість квитків в середньому зросте на 3%;
- формування вартості квитків буде здійснюватись за більш гнучкою системою – в залежності від популярності напрямку;
- зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень - для дорослих 50 грн, а для дітей – 35 грн.
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