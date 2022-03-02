Як виглядає міськрада Харкова після удару крилатої ракети – фото

Окупанти продовжують обстрілювати Харків / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові крилата ракета потрапила до будівлі на майдані Конституції. Радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував фото руйнувань.
"Наслідки повітряного удару по Харківській міській раді", – написав він.
Також повідомляється, що рятувальники поблизу міськради у Харкові змушені припинити роботу через тривалість повітряної атаки.
7-й день війни в Україні
- Вранці 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральної площі міста. Там базувався волонтерський пункт. У будинках повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів.Снаряд потрапив до житлового будинку на Ново-Баварському проспекті.
- Пізно увечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Біля 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними, є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованого на вулиці Клочківській, 228.
- Крім того, протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 ранку 2 березня у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.
- В Харкові внаслідок обстрілів російських військ загинули батьки новонароджених двійнят. Тепер дітлахи залишилися зовсім самі. Небайдужі шукають людей, які готові усиновити немовлят.