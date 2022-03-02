Як виглядає міськрада Харкова після удару крилатої ракети – фото

Окупанти продовжують обстрілювати Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові крилата ракета потрапила до будівлі на майдані Конституції. Радник голови МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував фото руйнувань.

"Наслідки повітряного удару по Харківській міській раді", – написав він.

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Також повідомляється, що рятувальники поблизу міськради у Харкові змушені припинити роботу через тривалість повітряної атаки.

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