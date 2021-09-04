Польське посольство показало, як виглядає костел Святого Миколая після пожежі (фото)

Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган. Фото: twitter.com/PLinUkraine

Посольство Польщі в Україні показало фотографії того, як виглядає Київський костел Святого Миколая, після пожежі.

Відповідні кадри опублікували в Twitter.

"Заступник посла Польщі в Україні дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодив інтер'єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва більше ста років тому", – йдеться в повідомленні.

Фото: twitter.com/PLinUkraine

Фото: twitter.com/PLinUkraine

Реклама

Читайте також:

Конструкції костелу нічого не загрожує. У поліції розповіли про наслідки пожежі

Що відомо про пожежу

Ввечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Загорілася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння знаходився між першим і другим поверхами, полум'я швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждала внутрішня обробка костелу Святого Миколая, а також орган.

Храм був побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили поміж собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, та парафія Святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні, яка проводить в ній богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до розв'язання питання щодо нового місця розташування Органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше ми повідомляли, що у Києві блискавка вдарила поруч з кафе, пожежа спалахнула миттєво.

Також нагадаємо, в спальному районі Києва згорів будинок.