Як вижити в "замінованій" будівлі – поради психолога

В Україні все частіше "мінують" будівлі, тому людям необхідно зберігати спокій. Фото: колаж "Сьогодні"

Через хвилю "мінувань" в Україні потрібно пам'ятати: якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, по змозі, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і, головне, не панікувати.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Як вижити, якщо опинився в "замінованій" будівлі

"Якщо вже так сталося, що ви опинилися в такій будівлі, чи то вокзал, аеропорт чи щось інше, то заради власної безпеки важливо не бігти, а постаратися або просто "нестися" з натовпом, або, по змозі, вийти з нього", – каже соціальний психолог, кандидат психологічних наук Ольга Плетка. – Це потрібно для того, щоб вас не затоптали в натовпі, що біжить".

Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, відділитися на безпечну відстань. Якщо вийти до краю не вдається, то вдихніть і розведіть зігнуті в ліктях руки трохи вбік. У такий спосіб ви захистите свою грудну клітку від стискання.

Крім того, важливо бути подалі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу – не можна йти навшпиньках.

Кожен з нас може вчасно не відреагувати на вимогу покинути приміщення.

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"Якщо раптом ви не дізналися, не почули про мінування – під час евакуації спали, наприклад, або ви людина, яка недочуває, – і залишилися в приміщенні, де вже працюють сапери, то ваше завдання – не відвертати увагу фахівців від роботи. Ви в такому разі потенційно небезпечна людина, вас можуть, просто кажучи, прийняти не за того, ким ви є. Такі випадки у світовій практиці є", – розповіла Ольга Плетка.

У такий момент важливо не робити різких рухів, не бігти і не кричати. Краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації.

Цікавість може бути небезпечна

"У разі евакуації люди переживають різні почуття, від безсилля до паніки. Найчастіше це злість на ситуацію через те, що руйнуються плани, страх за своє життя тощо. На такі сильні емоції (злість, страх) організм забирає сили, потрібні для внутрішньої мобілізації та можливості опинитися в безпеці. Опріч того, важливо не постраждати від своєї ж цікавості та бажання все докладно розглянути, викласти у сториз тощо. Адже ніхто в таких випадках загодя не знає, реальна небезпека чи хибний виклик, є вибухівка чи ні", – наголосила Ольга Плетка.

Постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев. У таких ситуаціях комусь із оточення може стати зле, тому слід не залишатися байдужим і постаратися допомогти хоча б тим, що викликати швидку.

За словами психолога, у такі моменти важливо й самому контролювати своє дихання.

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"Від пережитого може виникнути тремтіння в колінах та інших суглобах. Раджу на вдиху міцно стиснути кулаки і на видиху розслабити, повторюючи кілька разів цикл напруги і розслаблення. Це допоможе мозку включитися і нормально працювати, критично оцінюючи ситуацію і вибираючи оптимальні рішення", – радить вона.

Ольга Плетка додала, що бажано не потрапляти у таких випадках у натовп, найкраще відійти на безпечну відстань.

Вдома психолог рекомендує прийняти контрастний душ із мінімальною різницею температури чи ванну. Якщо ви хочете підбадьоритися, то потрібен душ із прохолодною водою, якщо розслабитись – із теплою.

"До цього додам і те, що людина, ставши очевидцем "мінування", може проживати так звану травму свідка. Подія може мати наслідки для здоров'я, якщо не подбати про себе. Важливо зрозуміти, що ви живі та здорові", – каже Плетка.

Якщо ви помітили у себе підвищену тривогу, паніку, то потрібно ненадовго уповільнити дихання та почати його контролювати (його швидкість, ритмічність тощо).

Якщо у вас є страх, то допомагає аналіз події, коли ситуація розкладається на те, що сталося і що могло статися, тобто слід відокремити реальність від фантазій. Перемогти страх також допомагає посилене тупотіння ногами (1-3 хвилини) – тоді мозок розуміє, що вам ніщо не загрожує, раз ви можете приземлитися.

У будь-якому разі важливо опинитися в безпечному для вас місці.

Якщо страх не минає, допоможе абракадабра

Якщо через кілька днів ви продовжуєте відчувати страх, тривогу і вам з різних причин нема кому розповісти про свою проблему, є варіант самодопомоги. Можна стати біля дзеркала і розповісти про те, що відбувається, самому собі. Свідомості важливо виплеснути емоцію.

"У психології є такий прийом, коли ми зберігаємо інтонацію, але говоримо абракадаброю. Не вкладаємо сенс у слова, але інтонаційно розповідаємо про те, що сталося. Як це зробити? Ви стаєте біля дзеркала і кажете: "Я це пережив (-ла). Це було так". І далі – не пов'язані сенсом окремі склади з відповідною вашим відчуттям інтонацією. Наприклад, агу-гу-гі-гі-на-гу-гу гу-гу-на-гі-гі ве-ве, жу-іт- ря… Важливо інтонаційно передавати пережитий досвід… Організм сам підказуватиме, як говорити, – розповіла психолог.

Це добре допомагає, якщо говорити так щонайменше 10 хвилин. Сильні емоції тоді зійдуть нанівець, настає втома і бажання вимовляти один звук. Це і є завершення вправи.

Хвиля "мінувань" в Україні