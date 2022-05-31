Як за бензином! У Києві помітили величезну чергу за міським делікатесом

На думку продавців, ажіотажний попит на перепічку - ознака того, що кияни потроху повертаються додому / Фото: Колаж: Сьогодні
Біля популярного столичного фастфуду – "Київська перепічка" помічена величезна черга з бажаючих поїсти сосиску в тісті. 30 травня вдень на вулиці Богдана Хмельницького утворилася черга від Хрещатика та майже до входу на станцію метро "Театральна". Таких не спостерігалося й у мирний час. Хоча продавці впевненні – черги були майже такі.
Ознака пожвавлення столиці
Як розповіли нам співробітники закладу, вартість перепічки не змінилася – 30 гривень. Продаж, як і раніше, ведеться із віконця.
"Черги пов’язані з тим, що кияни вже повернулися до столиці. Ми продаємо перепічку тільки через вікно. Черги до нас такі ж, як були в довоєнний час, вони сильно не змінилися, ну, може, стали трохи довше. Зараз у місті багато чого закрито, тож люди йдуть масово до нас. Ми відновили свою роботу на початку квітня", – розповіла сайту "Сегодня" співробітник шпигуна.
Цілує щороку
"Сьогодні" проаналізував, як змінювалися ціни на київську перепічку за останні роки. Наразі вони зрівнялися з МакДональдсом. Що втім не біда, адже Мак не працює:
- 2015 року перепічка коштувала 8 гривень.
- З весни 2016 року вартість зросла до 10 гривень
- З грудня 2016 року – до 12 гривень
- Із грудня 2017 року вона вже коштувала 15 гривень
- У грудні 2018 року перепічка подорожчала до 17 гривень
- У вересні 2019 року перепічка коштувала 18 гривень
- З вересня 2020 року – 20 гривень
- У квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень
- У 2022 році ціна перепічки піднялася до 30 гривень