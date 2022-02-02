Як захистити дитину від COVID-19 – поради лікарів

У дітей захворювання протікає набагато серйозніше / Колаж "Сьогодні"

З початку року в Україні кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Нині в лікарнях перебувають майже 2,5 тисячі дітей з COVID-19чи підозрою на нього. Зайнято понад 50% ліжок, призначених для хворих дітей.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, як захистити дітей від вірусу.

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Як захистити дітей від COVID-19:

Потрібно навчити дитину кільком правилам, щоб захистити її від вірусу:

правильно мити та дезінфікувати руки;

правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;

носити маску правильно;

дотримуватися дистанції в громадських місцях.

Чи можна вакцинувати дитину?

Дітям віком від 12 років дозволено щеплення проти COVID-19. Як показали дослідження, вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Як діти переносять омікрон

Омікрон відрізняється більш високою швидкістю поширення. Крім того, відзначено тяжкий перебіг захворювання у дітей.

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"Омікрон має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого не було — за тих штамів діти майже не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять омікрон", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Які можуть бути ознаки?

У дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію та температуру 38. Також було відзначено поодинокі випадки пневмонії.

Поки що серед усіх інфікованих дітей під час останньої хвилі коронавірусу потреба в кисневій підтримці виникає рідко.

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"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І зазвичай вони звертаються по екстрену медичну допомогу. Екстрена медична допомога не відмовляє, бо йдеться про дітей. Швидка забирає та відвозить їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі, зазвичай минає – день-два, і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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