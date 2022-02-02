Як захистити дитину від COVID-19 – поради лікарів

У дітей захворювання протікає набагато серйозніше / Колаж "Сьогодні"
З початку року в Україні кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Нині в лікарнях перебувають майже 2,5 тисячі дітей з COVID-19чи підозрою на нього. Зайнято понад 50% ліжок, призначених для хворих дітей.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, як захистити дітей від вірусу.
Як захистити дітей від COVID-19:
Потрібно навчити дитину кільком правилам, щоб захистити її від вірусу:
- правильно мити та дезінфікувати руки;
- правильно прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання;
- носити маску правильно;
- дотримуватися дистанції в громадських місцях.
Чи можна вакцинувати дитину?
Дітям віком від 12 років дозволено щеплення проти COVID-19. Як показали дослідження, вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.
Як діти переносять омікрон
Омікрон відрізняється більш високою швидкістю поширення. Крім того, відзначено тяжкий перебіг захворювання у дітей.
"Омікрон має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти: омікроном дуже тяжко хворіють діти, чого не було — за тих штамів діти майже не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять омікрон", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Які можуть бути ознаки?
У дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію та температуру 38. Також було відзначено поодинокі випадки пневмонії.
Поки що серед усіх інфікованих дітей під час останньої хвилі коронавірусу потреба в кисневій підтримці виникає рідко.
"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І зазвичай вони звертаються по екстрену медичну допомогу. Екстрена медична допомога не відмовляє, бо йдеться про дітей. Швидка забирає та відвозить їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі, зазвичай минає – день-два, і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Раніше ми писали:
Спалах омікрону в Україні. Як діти переносять хворобу
Діти в небезпеці! У Львові готуються до спалаху омікрону