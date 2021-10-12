Які документи треба для поїздок між областями з 21 жовтня: перелік МОЗ

В Україні посилюють вимоги для проїзду в маршрутках. / Фото: Колаж: Сьогодні
З 21 жовтня в Україні посилюють карантин – діятимуть нові правила перевезень у громадському транспорті, згідно з якими заборонять проїзд для невакцинованих. Для того, щоб потрапити в поїзд чи автобус, потрібно буде мати при собі певні документи.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
"Жовта зона"
Якщо ви пересуваєтеся у межах регіонів з "жовтим" рівнем епіднебезпеки, вам необхідний один із таких документів:
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.
"Червона зона"
Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з "червоним" рівнем епіднебезпеки, вам буде необхідний один із таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.
На кого поширюються нові правила
Нові правила міжрегіональних перевезень зачеплять усіх, але не будуть поширюватися на неповнолітніх.
Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. А саме:
- автомобільного транспорту на автобусних маршрутах;
- літаків;
- поїздів.
Норми не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.
Раніше ми писали:
- На Волині у 16 навчальних закладах виявили спалахи коронавірусу. Їх зафіксували на території всіх районів області.
- Херсонську область переводять у "червону зону" адаптивного карантину. Рішення сьогодні прийняла Держкомісія з питань ТЕБ та НС.