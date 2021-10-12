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Які документи треба для поїздок між областями з 21 жовтня: перелік МОЗ

Інна Собора
12 жовтня, 18:48
Нові правила поширюватимуться на всіх, крім неповнолітніх. Відповідальність – на перевізниках

В Україні посилюють вимоги для проїзду в маршрутках. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня в Україні посилюють карантин – діятимуть нові правила перевезень у громадському транспорті, згідно з якими заборонять проїзд для невакцинованих. Для того, щоб потрапити в поїзд чи автобус, потрібно буде мати при собі певні документи.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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"Жовта зона"

Якщо ви пересуваєтеся у межах регіонів з "жовтим" рівнем епіднебезпеки, вам необхідний один із таких документів:

  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

"Червона зона"

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з "червоним" рівнем епіднебезпеки, вам буде необхідний один із таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.

На кого поширюються нові правила

Нові правила міжрегіональних перевезень зачеплять усіх, але не будуть поширюватися на неповнолітніх.

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Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. А саме:

  • автомобільного транспорту на автобусних маршрутах;
  • літаків;
  • поїздів.

Норми не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання вказаних правил несе перевізник.

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