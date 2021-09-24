Які області перші на черзі в "червону зону"? МОЗ оновив список

Чотири області можуть стати "червоними" / Фото: Колаж: Сьогодні

У МОЗ назвали відразу чотири області, які можуть потрапити в "червону" карантинну зону ще до середини жовтня. Зараз це не тільки західні регіони.

Про це 24 вересня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "24 канал".

Реклама

Які області близькі до "червоної зони":

Житомирська;

Луганська;

Львівська;

Харьковка.

Кузін підкреслив, що захворюваність на ковід в Україні зростає вже десятий тиждень поспіль. Тільки за останній тиждень нових випадків COVID-19 в країні виросло на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

9 регіонів можуть стати помаранчевими

Реклама

Станом на 24 вересня показники 9 областей відповідають "помаранчевій", а не "жовтій зоні". Однак які саме – санлікар не уточнив.

Які правила діють зараз:

заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів.