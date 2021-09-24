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Які області перші на черзі в "червону зону"? МОЗ оновив список

Тетяна Очеретяна
24 вересня, 14:39
Ще тиждень тому в МОЗ заявляли, що ситуація з коронавірусом найгірша саме в західних областях, але зараз список змінився

Чотири області можуть стати "червоними" / Фото: Колаж: Сьогодні

У МОЗ назвали відразу чотири області, які можуть потрапити в "червону" карантинну зону ще до середини жовтня. Зараз це не тільки західні регіони.

Про це 24 вересня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "24 канал".

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Які області близькі до "червоної зони":

  • Житомирська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Харьковка.

Кузін підкреслив, що захворюваність на ковід в Україні зростає вже десятий тиждень поспіль. Тільки за останній тиждень нових випадків COVID-19 в країні виросло на 68%, а госпіталізацій – на 51%.

9 регіонів можуть стати помаранчевими

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Станом на 24 вересня показники 9 областей відповідають "помаранчевій", а не "жовтій зоні". Однак які саме – санлікар не уточнив.

Які правила діють зараз:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
  • не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів.

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