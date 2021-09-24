Які області перші на черзі в "червону зону"? МОЗ оновив список

Чотири області можуть стати "червоними" / Фото: Колаж: Сьогодні
У МОЗ назвали відразу чотири області, які можуть потрапити в "червону" карантинну зону ще до середини жовтня. Зараз це не тільки західні регіони.
Про це 24 вересня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише "24 канал".
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Які області близькі до "червоної зони":
- Житомирська;
- Луганська;
- Львівська;
- Харьковка.
Кузін підкреслив, що захворюваність на ковід в Україні зростає вже десятий тиждень поспіль. Тільки за останній тиждень нових випадків COVID-19 в країні виросло на 68%, а госпіталізацій – на 51%.
9 регіонів можуть стати помаранчевими
Станом на 24 вересня показники 9 областей відповідають "помаранчевій", а не "жовтій зоні". Однак які саме – санлікар не уточнив.
Які правила діють зараз:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів.