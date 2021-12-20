Які області незабаром покинуть "червону зону"? Ляшко відповів

Дві області не виконують вимоги для виходу з "червоної" зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром 6 регіонів України можуть вийти із "червоної зони" карантину. Ситуація з COVID-показниками в областях покращилася.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

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Ляшко заявив, що на сьогодні, тільки 2 з 25 регіонів України не виконують умови виходу з "червоного" рівня епіднебезпеки.

"Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із "червоного" рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій", – заявив він.

Станом на 20 грудня 8 областей України перебувають у "червоній", решта 17 регіонів – у "жовтій" зоні.

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Хто зараз знаходиться в "червоній зоні":

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська (область).

Вакцинація від коронавірусу

За 19 грудня в Україні 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 особи.

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Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

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