Які області незабаром покинуть "червону зону"? Ляшко відповів

Дві області не виконують вимоги для виходу з "червоної" зони / Фото: Колаж: Сьогодні
Незабаром 6 регіонів України можуть вийти із "червоної зони" карантину. Ситуація з COVID-показниками в областях покращилася.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".
Ляшко заявив, що на сьогодні, тільки 2 з 25 регіонів України не виконують умови виходу з "червоного" рівня епіднебезпеки.
"Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із "червоного" рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій", – заявив він.
Станом на 20 грудня 8 областей України перебувають у "червоній", решта 17 регіонів – у "жовтій" зоні.
Хто зараз знаходиться в "червоній зоні":
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська (область).
Вакцинація від коронавірусу
За 19 грудня в Україні 36 027 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 особи.
Загалом проведено 27 373 349 щеплень.
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