"Яке місто бомбимо?": російські військові знали, що їдуть убивати українців

Все, що відбувається, окупанти публікували в Instagram/Колаж "Сьогодні"

Українців попереджають, що не потрібно співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали у Instagram.

Про це повідомляє народний депутат Олександр Дубінський.

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"Не потрібно співчувати ворогові та "молоденьким солдатикам", які нібито не знали, куди вони їхали. Щоб не було спокуси цього робити – достатньо подивитися ці сторіси. Російські солдати на українській землі – вбивці, яким не повинно бути пощади", – йдеться у повідомленні.

Сторіс російських окупантів. Фото: Олександр Дубинський.

Сторіс російських окупантів. Фото: Олександр Дубинський.

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Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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