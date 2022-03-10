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Канада везе в Україну зброї на 50 млн доларів

Володимир Козир
10 березня, 05:50
Країни продовжують надавати Україні допомогу

В Україну знову везуть зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канада надасть Україні військову допомогу для боротьби з агресором — Російською Федерацією, яка 24 лютого вторгнулася в країну.

Про це у Twitter повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

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Деталі

"Канада надасть Україні додатково 50 мільйонів доларів у вигляді летальної та нелетальної військової допомоги, включно з камерами канадського виробництва, що використовуються у військових безпілотних літальних апаратах, та інше спеціалізоване обладнання. Ми підтримуємо українців, які борються за захист своєї країни", — йдеться в повідомленні.

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