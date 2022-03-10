Канада везе в Україну зброї на 50 млн доларів

В Україну знову везуть зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
Канада надасть Україні військову допомогу для боротьби з агресором — Російською Федерацією, яка 24 лютого вторгнулася в країну.
Про це у Twitter повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
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"Канада надасть Україні додатково 50 мільйонів доларів у вигляді летальної та нелетальної військової допомоги, включно з камерами канадського виробництва, що використовуються у військових безпілотних літальних апаратах, та інше спеціалізоване обладнання. Ми підтримуємо українців, які борються за захист своєї країни", — йдеться в повідомленні.
Як минула доба?
- Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки що військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.
- Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально стерли бомбами з лиця землі.
- Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили в Росію через кордон.
- Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання.
- Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.
- Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.