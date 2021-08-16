Карамель вибухнула. Українець хотів приготувати величезний Skittles, але потрапив до лікарні (відео)

Популярний український блогер Іван Зайченко, більш відомий під псевдонімом Vanzai, потрапив до лікарні з опіками після того, як спробував приготувати 78-кілограмову цукерку Skittles.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
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Зайченко зазначив, що він дістав з холодильника сотейник з карамеллю і поставив його на включену на максимальну потужність плиту. Однак внизу карамель почала швидко плавитися, а зверху залишалася холодною і щільно трималася за стінки посудини.
"Воно почало тріщати, я раптом вирішив спробувати температуру пальцем, доторкнувся зверху і в цю секунду стався вибух. Він був настільки потужний, що вибив решітку витяжки. Також потрапило в очі, я швидко помив обличчя холодною водою, залив піною від опіків і на швидкій допомозі поїхав до лікарні", – написав він.
Хто такий Іван Зайченко?
У відомого українця є свій кулінарний блог на YouTube. Іван часто готує гігантські аналоги відомих страв, а також їжу з популярних фільмів і мультсеріалів. Зараз на його канал підписані 6,74 млн користувачів.
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