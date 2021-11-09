"Щоранку я молюся" – Кличко про ситуацію з аварійним мостом Патона

Кличко розповів, що молиться за київські мости. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко прозвітував про ситуацію з ремонтом аварійного мосту Патона у Києві. Він заявив, що на це потрібно багато грошей, і йому доводиться "молитися щоранку", щоби на мосту нічого не сталося.

Таке градоначальник української столиці розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"Щранку я молюся, щоб з мостом Патона все було нормально, тому що він перебуває в аварійному стані", – заявив Кличко.

Він додав, що тільки реконструкція мосту Патона буде коштувати більше півмільярда доларів.

"Після того, як Шулявський міст обвалився, я дав завдання перевірити всі мости і був шокований – 70 мостів знаходяться в аварійному стані. За цей час ми вже близько 30 зробили, але це колосальні гроші", – додав він.

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А що з Подільсько-Воскресенським мостом?

Кличко нагадав, цього року обіцяли запустити автосполучення. Є ще лінія метро у тілі мосту – три станції вже готові.

"Наземне сполучення між лівим та правим берегом ми запускаємо на цей Новий рік. Наступного року з'їзд запускаємо на Оноре де Бальзака та Алішера Навої на Лівий берег. Правий берег – з'їзд повністю вже готовий", – розповів мер.

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час спостерігають пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв обурює, що на мосту при цьому немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

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Як пояснили сайту "Сегодня" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб урятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

"Це зроблено для того, щоб зменшити навантаження на конструкцію мосту, його металеві частини. Вони значно постраждали від корозії та зношеності за роки експлуатації. За рекомендаціями фахівців з інституту сталевих конструкцій імені В. Шимановського, проїзд двома крайніми смугами закрили спеціально, щоб уникнути подальшої руйнації", – сказали у "Київавтодорі".

Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Проект реставрації із пристосуванням мосту Патона ще не готовий. цей проводяться тендерні процедури. Розробка проекту раніше оцінювалася більш ніж у 21,5 мільйона гривень. До речі, тендер уже проводили, але його визнали недійсним. Наразі його буде проведено заново.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту моста його повністю не перекриватимуть. Лише частково обмежувати рух транспорту.

Яким стане міст?

Після ремонту міст Патона стане на одну смугу ширшою. Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги у кожному напрямку.

Зараз на ньому 7 смуг для руху транспорту, а буде 8, по 4 смуги у кожному напрямку. З переправи заберуть реверсну смугу. Через неї часто траплялися ДТП зі смертельним наслідком. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу.

Через неї часто траплялися ДТП зі смертельним наслідком. Замість реверсної смуги тут встановлять потужний відбійник, який не дозволить автомобілям виїжджати на зустрічну смугу. На мості збудують велодоріжки, відремонтують тротуари, опори, перила мосту та вхідні групи на лівому та правому березі.

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