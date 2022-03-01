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"Кіберармія" України блокує акаунти Путіна

1 березня, 18:05
Залишилось ще трохи, потрібна допомога українців

Представники української "кіберармії" повідомили про блокування сторінки фашистського диктатора Володимира Путіна у фейсбуці, яка мала 3 500 000 підписників, і запропонували всім охочим взяти участь у блокуванні ще однієї його сторінки, де всього 0,5 тисячі підписників.

Про це повідомляє представник "кіберармії" В'ячеслав Марков на своїй сторінці у фейсбуці.

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Інструкція

Українцям пропонується підключитися до кампанії з видалення російського диктатора із шановних соціальних мереж. Для цього розроблено інструкцію.

"Всі, хто бажає, можуть взяти безпосередню участь у блокуванні, ставши частиною "віртуальної армії добра", – написав Марков.

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  • 1. Заходьте на сторінку Vladimir Putin (https://www.facebook.com/Putin.President)
  • 2. У меню, де три крапки, вибираєте функцію "Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку"
  • 3. Вибираєте "Ворожі висловлювання"
  • 4. Вибираєте "Поскаржитися на сторінку"
  • 5. Вибираєте "Надіслати" скаргу, оскільки контент порушує норми спільноти
  • 6. Вибираєте "Готово", і Вам дякую за повідомлення.

"Завдяки зусиллям "віртуальної армії добра" кілька хвилин тому перестала існувати пропагандистська сторінка Facebook на ім'я Vladimir Putin (Володимир Путін), (https://www.facebook.com/for.vladimir.putin) з майже 3,5 мільйона підписників, через яку з 2012 року поширюються ворожі висловлювання на адресу українців та інших країн. Від себе зауважу, що більш ефективне докладання зусиль в інформаційно-психологічній війні – це все-таки максимальне розсилання фото- та відеоконтенту про злодіяння окупантів", – написав Марков.

Блокування