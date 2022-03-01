"Кіберармія" України блокує акаунти Путіна

Представники української "кіберармії" повідомили про блокування сторінки фашистського диктатора Володимира Путіна у фейсбуці, яка мала 3 500 000 підписників, і запропонували всім охочим взяти участь у блокуванні ще однієї його сторінки, де всього 0,5 тисячі підписників.

Про це повідомляє представник "кіберармії" В'ячеслав Марков на своїй сторінці у фейсбуці.

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Інструкція

Українцям пропонується підключитися до кампанії з видалення російського диктатора із шановних соціальних мереж. Для цього розроблено інструкцію.

"Всі, хто бажає, можуть взяти безпосередню участь у блокуванні, ставши частиною "віртуальної армії добра", – написав Марков.

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1. Заходьте на сторінку Vladimir Putin (https://www.facebook.com/Putin.President)

2. У меню, де три крапки, вибираєте функцію "Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку"

3. Вибираєте "Ворожі висловлювання"

4. Вибираєте "Поскаржитися на сторінку"

5. Вибираєте "Надіслати" скаргу, оскільки контент порушує норми спільноти

6. Вибираєте "Готово", і Вам дякую за повідомлення.

"Завдяки зусиллям "віртуальної армії добра" кілька хвилин тому перестала існувати пропагандистська сторінка Facebook на ім'я Vladimir Putin (Володимир Путін), (https://www.facebook.com/for.vladimir.putin) з майже 3,5 мільйона підписників, через яку з 2012 року поширюються ворожі висловлювання на адресу українців та інших країн. Від себе зауважу, що більш ефективне докладання зусиль в інформаційно-психологічній війні – це все-таки максимальне розсилання фото- та відеоконтенту про злодіяння окупантів", – написав Марков.

Блокування