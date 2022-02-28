"Кидай, ***!" Українці на ходу підпалили коктейлем Молотова техніку РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українці закидали ворожу техніку коктейлями Молотова прямо зі свого авто. Відповідне відео виклав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

На відео легкове авто проїжджає повз військову інженерну машину. "Кидай, ***!" — кричить один із чоловіків у машині. У техніку окупантів летить пляшка із запалювальною сумішшю, і машина спалахує.

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"І так буде з кожною смердючою свинею, яка рухалася на нашу землю зі зброєю", – прокоментував Гончаренко.

Обстановка 28 лютого

Сьогодні окупанти влаштували сильний обстріл Харкова з Градів. В результаті десятки людей загинули та ще сотні поранені. Крім того, увечері було здійснено авіаналіт на Київ.

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Головний герой "Холостяку-11" Михайло Залівако показав на відео, на що перетворився Харків після жорстких обстрілів окупантами.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять із укриттів.

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Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч людей.

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