Київ позбавив більшу частину співробітників посольства Білорусі дипломатичної акредитації

Лукашенко отримає своїх послів назад / Колаж "Сьогодні"

Офіційний Київ надіслав ноту протесту МЗС Білорусі щодо рішення Мінська про скорочення у цій країні дипломатичного корпусу України до п'яти осіб. МЗС України повідомило колег сусідньої недружньої країни про скасування дипломатичної акредитації для більшої частини співробітників білоруської дипмісії в нашій країні.

Про це повідомив журналістам "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним" , – сказано у повідомленні Ніколенко.

П'яти білоруським дипломатам, що залишилися в Україні, визначена зона, за межі якої вони не мають права переїжджати. Це – 40 кілометрів від центру Києва.

"Відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі в м. Львів. Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті", – наголосив Ніколенко.

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