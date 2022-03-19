Київ накрив смог: люди скаржаться на задимлення (фото)

У столиці помітили дим / Фото: Колаж: Сьогодні

У багатьох районах Києва стоїть смог, відчувається сильний запах гару, але конкретної пожежі немає.

Про це написали в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

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"Водночас якоїсь конкретної пожежі немає, звідки йде дим – поки що незрозуміло", – зазначили у Telegram.

Жителі міста помітили смог у північних та центральних частинах Києва.

Радник глави МВС Вадим Денисенко у Facebook пояснив, звідки з'явився смог.

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У чому причина:

Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців. Безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється. У Чорнобильській зоні з погляду пожежної ситуації все спокійно. Радіаційний фон у нормі.

У КМДА зазначили, що смог пов'язаний зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру.

"За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам. Але просимо не відкривати вікна та не виходити з дому без потреби", - написали у повідомленні.

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ДСНС сайту "Сьогодні" повідомила, що наразі у Києві та області спостерігається загазованість повітря, яка пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднювачів на поверхні землі.

"Смог сьогодні не є причиною для паніки в суспільстві. Зокрема, станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС", – повідомили у ДСНС.

Там додали, що протягом доби 18 березня працівники ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме займання трав'яного настилу, які були спричинені необережним походженням з вогнем громадян.

Правила поведінки в задимленому приміщенні:

закрийте двері/вікна, віконні та дверні отвори завісьте вологою тканиною;

пийте більше води, часто вмивайтеся;

для захисту від диму використовуйте захисні маски, зволожені водою;

утримуйтеся від куріння під час задимлення.

Якість повітря у Києві

У Києві встановлено 368 станції моніторингу стану атмосферного повітря, з них 121 працює (вони зображені кольоровими колами на карті). Про це свідчать дані сервісу SaveEcoBot.

Рівень забруднення повітря у більшості районів зараз характеризується як "шкідливий".

Рівень забруднення зараз досить високий, якщо порівнювати дані якості повітря за останній місяць.

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