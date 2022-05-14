Киянка з прапором України підкорила Джомолунгму (фото)

Антоніна Самойлова доставила прапор України на Еверест / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянка Антоніна Самойлова 12 травня підняла український прапор на найвищу гору світу – Джомолунгму, також відому як Еверест.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ростислав Тістик.

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"Український прапор замайорів на вершині світу – Евересті! Україна лунає з кожного куточку планети, з кожної вершини світу! Українка підкорила найвищу точку 12.05.22! Ніколи б не міг подумати, що маленька тендітна дівчинка забралась аж на Еверест. Антоніна Самойлова, ти чудо", – написав Тістик.

Прапор України потрапив у космос

Космічний турист, професор Джим Кітчен, який 31 березня на кораблі New Shepard вирушив у суборбітальний політ, взяв з собою символ підтримки України – синьо-жовтий прапор.

Професор вклав прапор у свій паспорт, який взяв у політ, а потім дістав, коли разом з іншими членами екіпажу літав у невагомості.

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