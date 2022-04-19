Киву заарештують у Росії: Геращенко назвав причину

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Колишнього нардепа Іллю Киву можуть затримати в Москві за спільною з Віктором Медведчуком справою. Про це радник глави МВС Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко спеціально для YouТube-каналу "Україна 24".

Геращенко пояснив, що Медведчук брав сотні чи мільярди доларів, щоб підривати Україну спільно з Кивою. Тому останнього, ймовірно, незабаром затримають у РФ.

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"Йому спитають, де ж вкладені гроші, де ті батальйони, які мали підтримувати російських загарбників", — сказав він.

Кива-зрадник