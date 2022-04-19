Киву заарештують у Росії: Геращенко назвав причину

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Колишнього нардепа Іллю Киву можуть затримати в Москві за спільною з Віктором Медведчуком справою. Про це радник глави МВС Антон Геращенко розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко спеціально для YouТube-каналу "Україна 24".
Геращенко пояснив, що Медведчук брав сотні чи мільярди доларів, щоб підривати Україну спільно з Кивою. Тому останнього, ймовірно, незабаром затримають у РФ.
"Йому спитають, де ж вкладені гроші, де ті батальйони, які мали підтримувати російських загарбників", — сказав він.
Кива-зрадник
- 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
- 15 березня стало відомо, що Кива написав заяву про складання депутатського мандату.
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців із Днем молоді у "радянській" шапці із зіркою. Після цього українські націоналісти подали заяву до ДБР із вимогою розпочати кримінальне провадження.
- Нерухомість Киви була виявлена в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру площею 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.