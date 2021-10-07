Кличко може піти у відставку наступним – Разумков

Разумков заявив, що наступним у відставку може піти Кличко. Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що наступним у відставку може піти мер Києва Віталій Кличко.

Про це він повідомив під час брифінгу, відповідаючи на запитання.

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Подробиці заяви Разумкова

Дмитро Разумков провів брифінг, під час якого йому поставили питання, хто наступний піде у відставку. На що спікер ВРУ відповів:

"Не знаю, хто наступний. Я думаю, що таких вже немає. Але Кличко – так, може стати наступним", – сказав Разумков.

Депутати звільнили спікера. Колаж "Сьогодні"

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Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.

У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.

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