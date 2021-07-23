Хлопчику потрібно було подорослішати. Мендель у своїй книжці геть-чисто рознесла екс-прем'єра Гончарука

Екс-глава Кабміну часто зривався на фракції, в якій його відверто ненавиділи

Колишньому прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку потрібно було подорослішати, перш ніж займати таку високу і відповідальну посаду. Про це пише екс-прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в своїй книзі "Кожен з нас президент".

"В цілому, Гончаруку просто потрібно було подорослішати. Це складно далося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, більше години грався на приставці в Офісі партії, ігноруючи всіх політиків навколо себе", – пише колишній прес-секретар Зеленського.

Мендель називає Гончарука "закритим в своєму егоцентризмі". Прем'єр часто зривався на фракції, в якій його ненавиділи.

"Він за ніщо вважав новоспечених депутатів, чем зруйнував спілкування свого уряду з парламентом. Його не любили "соросята" за таке спілкування, а проолігархічні депутати -"за соросятство", – йдеться в книзі журналіста.

Незважаючи на те, що відставка Гончарука викликала здивування і обурення, причин тому було більш ніж достатньо, на думку Мендель. Мовляв, справа не в злитих плівках, в яких прем'єр несхвально відгукувався про правління Зеленського. Серед головних недоліків молодого прем'єра: брак досвіду. Глава уряду губився в критичних ситуаціях.

"Показовим був випадок з Новими Санжарами, який зганьбив нашу країну далеко за її межами", – розповідає Мендель.

За словами колишнього прес-секретаря президента, в критичний момент прем'єр лише симулював контроль над ситуацією. Такою ж була поведінка Гончарука під час зустрічі з президентом після горезвісних плівок, на яких глава уряду висміює економічні знання Зеленського.

"Найсмішніше, що це говорила людина не тільки без економічної освіти, а й та, хто ще кілька місяців тому не міг мені пояснити причин інфляції, прикриваючись браком економічних знань", – згадала Мендель, додавши, що образ винного школяра-відмінника ніяк не асоціювався з образом прем'єр-міністра.

У поганій підготовці до пандемії журналіст також звинувачує Гончарука. Прем'єр, на думку Мендель, був занадто відірваний від народу і занадто глибоко занурений в макроекономічні довгострокові плани замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми і покращувати життя українців в даний час.

Нагадаємо, колишній прес-секретар президента України випустила книгу "Кожен з нас президент". У своїй роботі журналіст розповідає про значимі політичні фігури країни: Володимира Зеленського, Петра Порошенка та інших.

Крім того, Мендель порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку автора книги, Зеленський краще "брудних наметів, розбитого Майдану, негігієнічних і холодних ночей".