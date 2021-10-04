Коли COVID-хворого потрібно госпіталізувати: інструкція МОЗ

Є перелік симптомів і станів для госпіталізації / Колаж "Сьогодні"

COVID-19 може мати різний перебіг: легка, середня тяжкість і важкий стан. Зараз на стаціонарному лікуванні госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості і тяжких хворих.

Про це повідомляє МОЗ .

Симптоми для госпіталізації

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Перелік симптомів і станів, при яких пацієнту потрібна госпіталізація:

Біль у грудній клітці;

Тяжкість дихання, задишка в спокої, ознаки дихальної недостатності;

Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;

Порушення свідомості;

Інші ознаки, які загрожують життю і свідчать про критичний стан пацієнта.

Хто вирішує про госпіталізацію

Рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі обстеження. Важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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