Коли Україна може стати членом ЄС – заява МЗС Польщі

Влада України підписала заявку на вступ до Європейського Союзу / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС найближчими днями. Це питання політичного вирішення.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, пише RMF24.

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"Кандидатом на вступ до ЄС Україна могла б стати завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення", – заявив Пшидач.

За його словами, 10 країн ЄС уже підтримують такий крок.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

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"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", – заявив він.

За словами високопоставленого європейського чиновника, в ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у спільноті надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

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Зазначимо, віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ухвалення України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному хоча країна має європейську перспективу.

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