Коли Україна вступить в НАТО та подробиці нападу на журналістів у Києві — головні новини за ніч

Україна потрібна НАТО, а в Києві журналісти розізлили голову правління Укрексімбанку/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Глядачі в паніці розбігалися: під час світлового шоу дрони почали падати на голови

Торговий центр в Чженчжоу вирішив привернути увагу потенційних покупців яскравим світловим шоу з використанням безпілотників. Близько 200 дронів повинні були утворити назву торгового центру, але несподівано десятки з них вийшли з ладу і почали падати на голови глядачам, врізатися в будівлі і автомобілі.

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Дрони падали глядачам на голови

Навіть не завтра. Єнс Столтенберг розповів, коли чекають Україну в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Однак "не завтра".

Завтра в НАТО Україну ще не чекають / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

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Відібрали камери під час інтерв'ю: подробиці нападу на журналістів у Києві

У Києві на журналістів "Схем" напали в державному Укрексімбанку. Вони записували інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалось одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

У Києві напали на журналістів і відібрали техніку. Фото: колаж "Сьогодні".

Сенатори пропонують вислати 300 російських дипломатів зі США

У Сполучених Штатах Америки група сенаторів закликала Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів із США, якщо не буде розширено штат американського посольства в Москві.

У Росії знаходиться близько 100 американських дипломатів, а в США — 400 російських/Колаж: Сьогодні