Коли українські школярі підуть на зимові канікули – міста та дати (оновлюється)

Школярі чекають на зимові канікули. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школярі незабаром підуть на довгоочікувані зимові канікули. Але у різних містах відпочинок розпочнеться у різний час.
Докладніше про те, коли у містах України розпочнуться зимові канікули, – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Київ
У столиці школярі підуть на канікули з 25 грудня та повернуться за парти 9 січня.
"Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної"зони" епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він також зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для безпечнішого перебігу хвороби та збереження життя.
"Київ – лідер з вакцинації в Україні. Зараз уже зроблено понад 3,1 мільйона щеплень. Повністю вакциновано майже 1,57 мільйона киян. Серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%", – наголосив Валентин Мондриївський.
Львів
Школярі відпочиватимуть з 27 грудня по 10 січня.
Харків
Фактично останнім робочим днем буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25-27 грудня – вихідні та святкові дні. Отже, канікули у школах розпочнуться 28 грудня.
Дніпро
Зимові канікули у школах розпочнуться з 25 грудня. До навчання діти повернуться 10 січня.
Кривий Ріг
Зимові канікули для дітей триватимуть з 25 грудня по 9 січня.
Кропивницький
Канікули для дітей розпочнуться з 27 грудня, а в деяких школах – з 30 грудня. Учні повернуться за парти вже 10 січня.
Рівне
Школи підуть на канікули з 25 грудня та відпочиватимуть до 9 січня.
Хмельницький
Діти почнуть відпочивати 30 грудня, а до навчання повернуться 9 січня.
Чернігів
Тут канікули розпочнуться вже з 24 грудня, а на навчання діти вийдуть 9 січня.
Полтава
Канікули для школярів розпочнуться 25 грудня, а 10 січня завершаться.
Волинь
Школи міста підуть на зимові канікули 28 грудня й повернуться до навчання 9 січня.
Житомир
Зимові канікули розпочнуться 31 грудня та триватимуть до 16 січня.
Суми
Тут зимові канікули для учнів розпочнуться 25 грудня та триватимуть до 9 січня.