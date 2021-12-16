Коли українські школярі підуть на зимові канікули – міста та дати (оновлюється)

Школярі чекають на зимові канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні школярі незабаром підуть на довгоочікувані зимові канікули. Але у різних містах відпочинок розпочнеться у різний час.

Докладніше про те, коли у містах України розпочнуться зимові канікули, – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Київ

У столиці школярі підуть на канікули з 25 грудня та повернуться за парти 9 січня.

"Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з "червоної"зони" епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він також зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для безпечнішого перебігу хвороби та збереження життя. Реклама

"Київ – лідер з вакцинації в Україні. Зараз уже зроблено понад 3,1 мільйона щеплень. Повністю вакциновано майже 1,57 мільйона киян. Серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%", – наголосив Валентин Мондриївський.

Львів

Школярі відпочиватимуть з 27 грудня по 10 січня.

Харків

Фактично останнім робочим днем буде п'ятниця, 24 грудня, бо 25-27 грудня – вихідні та святкові дні. Отже, канікули у школах розпочнуться 28 грудня.

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Дніпро

Зимові канікули у школах розпочнуться з 25 грудня. До навчання діти повернуться 10 січня.

Кривий Ріг

Зимові канікули для дітей триватимуть з 25 грудня по 9 січня.

Кропивницький

Канікули для дітей розпочнуться з 27 грудня, а в деяких школах – з 30 грудня. Учні повернуться за парти вже 10 січня.

Рівне

Школи підуть на канікули з 25 грудня та відпочиватимуть до 9 січня.

Хмельницький

Діти почнуть відпочивати 30 грудня, а до навчання повернуться 9 січня.

Чернігів

Тут канікули розпочнуться вже з 24 грудня, а на навчання діти вийдуть 9 січня.

Полтава

Канікули для школярів розпочнуться 25 грудня, а 10 січня завершаться.

Волинь

Школи міста підуть на зимові канікули 28 грудня й повернуться до навчання 9 січня.

Житомир

Зимові канікули розпочнуться 31 грудня та триватимуть до 16 січня.

Суми

Тут зимові канікули для учнів розпочнуться 25 грудня та триватимуть до 9 січня.

У Харкові канікули розпочнуться раніше. Фото: колаж "Сьогодні"

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