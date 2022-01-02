Коли Україну може накрити хвиля "Омікрону"? Кузін прокоментував

Нова хвиля коронавірусу буде викликана "Омікроном" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус, зумовлене штамом "Омікрон" А зараз у країні ще завершується попередня хвиля, спричинена штамом "Дельта".

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Спільному".

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За словами Кузіна, у ситуації з COVID-19 Україна йде з невеликим запізненням щодо ЄС.

"Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон"" , – сказав санлікар.

Також зазначається, що станом на 30 грудня в Україні було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму Омікрон. Більшість із них пов’язані з перебуванням за кордоном, а решта – із контактами з інфікованою особою.

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Як влада готується до нової хвилі

З 3 грудня Україна обмежила перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам "Омікрон".

"Переважно йдеться про африканські країни. По-друге, в нас продовжують діяти норми, які стосуються обов'язково тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів" , – сказав Кузін.

Масові заходи

Він додав, що є певні ризиковані точки як публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях.

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"Тому з боку МОЗ ми повністю оновили вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів", – сказав Кузін.

Інспекційні перевірки

Перед Новим роком було запущено додаткові раунди інспекційних перевірок.

"І за тими звітами, які ми бачили від МВС та Держпродспоживслужби, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час. Зараз в жодній області України немає такої ситуації, щоб був відкритий або прихований епідемічний процес", – сказав санлікар.

Кузін сказав, що навіть на тлі "червоного" рівня епідемічної небезпеки на рівні областей дуже багато залежить від місцевих органів влади.

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