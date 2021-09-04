Кого треба, того і запишуть в "реєстр олігархів". Соколова пояснила, що не так з законом

За словами Яніни Соколової, в законопроекті і натяку на боротьбу з корупцією немає. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Журналістка Яніна Соколова заявила, що так званий Закон про олігархів, підтриманий Верховною Радою у першому читанні, є ширмою, за якою ні натяку на боротьбу з корупцією немає.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Почнемо з визначення "олігарх". Воно рендомне і не визначене чіткими нормами. Підписувати, або навпаки, викреслити зі списку можна ледь не кожного, хто має бізнес з обігом великих сум. Друге. Законопроєкт передбачає надання РНБО повноважень своїми рішеннями визнавати особу "олігархом", в результаті чого до неї застосовуються обмеження прав та свобод. Ані РНБО, ані президент (рішення РНБО вводяться в дію його указами) не наділені таким конституційним правом. Порушено статті 106 та 107 Конституції України. Відповідно, сотні судів і утопія в правосудді. Третє. Зважаючи на занадто широкі та нечіткі критерії визнання особи олігархом, невиправдану широту дискреційних повноважень РНБО, законопроєкт №5599 безумовно служитиме інструментом тиску на осіб, щодо яких розглядається питання про визнання олігархом. Дуже зручна модель керування ЗМІ, які, нагадаю, загальною масою є приватною власністю найзаможніших українських бізнесменів і олігархів", – пояснила, що не так з законопроектом журналістка.

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На думку Соколової, закон призведе або до перерозподілу власності в цілих галузях економіки та медіа, або до встановлення абсолютної залежності великого бізнесу від примх влади.

"Адже законопроєкт не містить запобіжників від можливого вибіркового застосування відповідної процедури. Кого вважатимуть за необхідне, того й запишуть в "реєстр олігархів". Хто буде більш конструктивним – залишиться просто бізнесменом", – пояснила вона.

Як підкреслила журналістка, найпоказовіше це проявиться в медійному просторі – "конструктивнішими до влади стануть не тільки власники ЗМІ, а й самі медіа".

Соколова висловила сподівання, що депутати почують незалежних експертів і спрямують цей законопроєкт до Венеціанської комісії Ради Європи.

Кого можуть визнати олігархом

Олігархом визначається людина, яка:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

вартість її активів (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – вона потрапляє до реєстру олігархів.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував закон про олігархів.

Також нагадаємо, експерти і політики обговорили заяву Денисової про деолігархізацію.