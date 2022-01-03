Колеса повідривало, а машини розтрощило вщент: у Миколаєві в страшному ДТП загинули люди (фото)

В Миколаєві загинули дві людини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Миколаєві вночі 3 січня сталася ДТП, в якій загинули дві людини. Ще одна з травмами потрапила до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

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Подробиці аварії

ДТП сталася близько 00:30. На вул. Генерала Карпенка не розминулися BMW та Hyundai.

За даними Novosti-N, на повороті дороги BMW занесло і він зіткнувся з автомобілем Hyundai, що їхав у зустрічному напрямку. Після зіткнення транспортних засобів BMW в'їхав у дерево.

На фото з місця події видно, що автомобілі отримали значні механічні ушкодження. У Hyundai від зіткнення повідривало колеса.

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Фото: Novosti-N

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Що з постраждалими

У результаті автопригоди 38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події, ще одна пасажирка цього ж авто, жінка 38 років, була доставлена до лікарні.

Водій та пасажир Hyundai не постраждали.

Фото: поліція Миколаївської області

Кого підозрює поліція

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. А також шукають свідків.

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