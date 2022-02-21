Комуніст Зюганов: Російські війська зайдуть на Донбас після визнання "Л/ДНР"

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Після визнання так званих "Л/ДНР" Російською Федерацією на Донбас будуть введені російські війська – про це заявив депутат Держдуми від КПРФ Геннадій Зюганов.
"Ми офіційно заявляємо: на територіях цих двох республік офіційно проживають наші громадяни, які мають наше громадянство, там близько 700 тисяч. І ми захистимо наших співвітчизників, які проживають там, усіма засобами. Якщо буде потрібно, використовуємо і Збройні сили", – заявив депутат в інтерв'ю KP.ru.
Введення російських військ на територію України Зюганов назвав "захистом, зокрема, й українців від "беспредельщиков".
Заходу депутат погрожував ракетами у разі опору Росії.
"Якщо американці не підуть назустріч тим пропозиціям, які сформулював Путін, то офіційно треба заявити – ми готові розмістити у цій смузі – до речі, Лукашенко про це говорив – і ракети малої та середньої дальності, і взяти на приціл ті центри, які підпалюють війну та загрожують нам", – сказав він.
Ситуація навколо "Л/ДНР"
- Вдень 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки Російської Федерації, на якому обговорювалося лише одне питання –необхідність визнання Кремлем "Л/ДНР".
- Раніше ватажки "Л/ДНР" звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих незаконних утворень.
- Вони попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.
- У Києві відразу почали вимагати накласти санкції Росію за визнання сепаратистських формувань.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба направив звернення до держав – членам Радбезу ООН щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму з вимогою організувати термінове засідання.
- Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.