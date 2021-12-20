Комп'ютерну томографію можна зробити безкоштовно. Розповідаємо, як

Медики пояснили, для кого КТ може бути безоплатним. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці мають право на безкоштовне проведення комп’ютерної томографії у закладах, які мають відповідні пакети з НСЗУ. За ці послуги сплачує держава.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Як зробити безкоштовне КТ

Це можна зробити у тих закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання.

Пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря. Якщо фахівець після огляду пацієнта і зважаючи на клінічні показники бачить потребу в КТ, він виписує пацієнту е-направлення на обстеження. Заклад пацієнт обирає самостійно.

Що робити, якщо з пацієнта вимагають гроші

Якщо у закладі вимагають плату за проведення такого обстеження, це є порушенням прав пацієнта. У такому випадку можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі "Громадянам".

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У разі необхідності, оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу.

Чи можна зробити безкоштовне КТ на стаціонарі

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували.

Наступного року законтрактовані лікарні продовжать надавати послуги комп’ютерної томографії безкоштовно для пацієнта.

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