Комп'ютерну томографію можна зробити безкоштовно. Розповідаємо, як

Медики пояснили, для кого КТ може бути безоплатним. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці мають право на безкоштовне проведення комп’ютерної томографії у закладах, які мають відповідні пакети з НСЗУ. За ці послуги сплачує держава.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Як зробити безкоштовне КТ
Це можна зробити у тих закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання.
Пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря. Якщо фахівець після огляду пацієнта і зважаючи на клінічні показники бачить потребу в КТ, він виписує пацієнту е-направлення на обстеження. Заклад пацієнт обирає самостійно.
Що робити, якщо з пацієнта вимагають гроші
Якщо у закладі вимагають плату за проведення такого обстеження, це є порушенням прав пацієнта. У такому випадку можна подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі "Громадянам".
У разі необхідності, оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 підкажуть, як правильно подати скаргу.
Чи можна зробити безкоштовне КТ на стаціонарі
Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували.
Наступного року законтрактовані лікарні продовжать надавати послуги комп’ютерної томографії безкоштовно для пацієнта.
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