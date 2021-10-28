Кому не можна вакцинуватись від COVID-19? У МОЗ відповіли

В Україні триває вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ затвердило перелік із 16 протипоказань для вакцинації проти коронавірусу. Українці за певних умов зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм не можна робити щеплення.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Зазначається, що довідка про протипоказання видається при абсолютних протипоказаннях (тобто, якщо є чітко визначена ймовірність серйозних побічних реакцій) або за тимчасових (у цьому випадку вказується строк).

Також може бути показана вакцинація із застереженням, якщо лікар приймає рішення, виходячи з балансу переваг над ризиками. Лікарі враховуватимуть, чи небезпечні для людини всі вакцини, або ж можна зробити щеплення певною вакциною.

Радуцький навів приклад, що людям із тромбозами не можна колоти АstraZeneca "і деякі інші".

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"Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендовано вакцинацію з обережністю" , – Написав він.

Хто визначає, чи можна вакцинуватися чи ні?

Радуцький наголосив, що такі рішення приймає лише лікар, виходячи з діагнозу пацієнта та списку МОЗ.

"Будь ласка, не намагайтеся самостійно вирішувати, чи є ваш діагноз чи симптоми достатнім приводом для відмови від вакцинації!", – Закликав він.

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Довідки про протипоказання щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, лише 1% населення не можна робити щеплення.

Як це допоможе?

Згідно з постановою уряду, з 8 листопада не буде допущено до роботи держслужбовців та педагогів без щеплення. Наявність офіційної довідки дозволить представникам цих категорій громадян продовжувати роботу.

Дані про таких пацієнтів вноситимуться до електронної системи охорони здоров'я – українці зможуть згенерувати документ у додатку "Дія".