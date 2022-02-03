Прогнози здійснюються: в Україні виявили майже 40 тисяч нових COVID-хворих

З кожним днем фіксують дедалі більше нових випадків / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 4446, медпрацівників – 1035.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ .

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4136 осіб;

летальних наслідків – 210;

одужало – 9380 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4169897 осіб;

одужало – 3 650 854 особи;

летальних наслідків – 100 809;

проведено ПЛР-тестування – 18308056.

Статистика за добу / Фото: Минздрав

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Вакцинація в Україні

За добу 73 195 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 осіб, другу дозу – 27 938 осіб, додаткову дозу отримали 836 осіб, бустерну дозу – 20 826 осіб.

З початку вакцинальної кампанії вакциновано 15 396 725 осіб, з них отримали першу дозу – 15 396 723 особи, отримали дві дози – 14 700 198 осіб, отримали додаткову дозу – 18 728 осіб, бустерну дозу – 39 837. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що окрім нового штаму "Омікрон", на коливання захворюваності вплинули новорічні свята.

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"Проходить деякий час, і вони бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 людей". саме так усі думають", – заявив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

Тривожний COVID-прогноз щодо України

В Україні цього тижня до червоної зони карантину можуть потрапити ще дев'ять областей. Поки що в Україні "червоних" лише два регіони.

Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмина на брифінгу.

За словами Кузьминої, ці дев'ять регіонів уже мають ознаки червоної зони, тому перейти до неї можуть найближчими днями.

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