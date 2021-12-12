Коронавірус, підсумки тижня. Коли чекати бустерну дозу і як захиститися від "Омікрону"

Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останній тиждень зафіксовано понад 60 тисяч нових випадків коронавірусу. "Жовта зона" карантину розширилася, і тепер там 12 областей та Київ.

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Рівень захворюваності

Минулого тижня, з 6 по 12 грудня, в Україні зафіксували 61 615 нових випадків зараження коронавірусом. Це менше, ніж у попередні тижні. Для порівняння: наприкінці листопада цей показник становив 89 080, перед цим – 115 304, а в середині листопада – 142 206.

Минулої доби, 11 грудня, в Україні зафіксували 5275 нових випадків коронавірусу. Захворіло 526 дітей, а медпрацівників – 53.

Вакцинація в Україні

У МОЗ уточнили, що в Україні вчора вакцинували 83 256 людей проти COVID-19 Одну дозу отримали 27 143 особи, повністю імунізовані – 56 113 людей.

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З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 14 114 894 українцям. З них дві дози отримали 12 420 911 людей, всього медики провели 26 535 803 щеплення.

Вакцинація в Україні Дані МОЗ

Також у країні продовжують боротися із порушниками, які продають підроблені сертифікати про вакцинацію. Нещодавно поліція Вінницької області упіймала 37-річного медика, який разом із іншими лікарями організував схему продажу фіктивних документів. Вартість його послуг становила від 3000 до 7500 гривень.

При цьому в МОЗ хочуть звільнити від кримінальної відповідальності людей, котрі купили підроблений COVID-документ. Це роблять для тих людей, які купили підроблені документи, але потім передумали і вирішили зробити щеплення.

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Невакцинованих усувають від роботи

9 грудня почали діяти нові правила зі списком професій із обов'язковою вакцинацією проти COVID-19. Невакцинованих працівників усуватимуть від виконання обов'язків.

Хто має зробити щеплення:

соцпрацівники;

співробітники державних підприємств, установ та організацій;

працівники стратегічно важливих підприємств.

З 8 листопада не пускають на роботу без щеплення таких працівників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів;

вузів, технікумів, училищ, шкіл та дитсадків.

Бустерна доза буде?

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що рано. Бустерну вакцинацію розпочнуть, коли хоча б половина українців буде щеплена двома дозами.

Попередньо це відбудеться навесні 2022 року. Проте підійдуть не всі вакцини – препарат проти коронавірусу. CoronaVac не передбачає бустерне щеплення.

Карантин в Україні

За останній тиждень ситуація з ковідом стабілізувалася і області потроху почали виходити з "червоної зони". Якщо раніше майже всі області були "червоними", то станом на 12 грудня 13 регіонів у "жовтій зоні", дві в "оранжевій" та 10 – у "червоній зоні".

"Червона зона"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Помаранчева зона"

Донецька,

Закарпатська (області).

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Одеська (області).

Новий штам "Омікрон": захист є

Вчені заявляли, що сучасні вакцини можуть захистити людей від "Омікрону". Проте бустерна доза вакцини Pfizer/Biontech нейтралізує "Омікрон".

Вчені досліджували клітини крові вакцинованих препаратами Pfizer/BioNTech. Половина людей була заражена під час першої хвилі у Південній Африці.

Виявилося, що здатність клітин крові нейтралізувати вірус може скорочуватись у 41 раз, проте імунний захист вірус не подолав. За словами вчених, це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від "Омікрона", але бустерна вакцинація допоможе.