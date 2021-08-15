Коронавірус, підсумки тижня. Смерть українки після вакцинації Moderna і нова мутація COVID-19

В Україні з кожним вдень росте кількість хворих коронавірусом - якщо в середині липня за добу було до 600 нових випадків, то зараз понад тисячу. Якщо в країні не покращиться ситуація, то влада незабаром може заговорити про посилення карантину.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 9 по 15 серпня, в Україні зафіксували 6461 новий випадок зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше було 5617 хворих COVID-19 – кількість хворих зростає. А за час пандемії коронавірусу захворіла вже 2 259 151 людина.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу – 4 691 018 людей повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 718 680 людей. Всього проведено 7 409 698 щеплень.

Україна має достатньо вакцин для масової вакцинації, яка з переходом до п'ятого етапу стала доступна для всіх категорій громадян. Завдання місцевої влади – організувати процес таким чином, щоб навіть жителі малих населених пунктів мали можливість вакцинуватися.

У той же час, сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (в тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів. Так, Міністерство охорони здоров'я України забезпечить сімейних лікарів 50 балами безперервного професійного розвитку.

Хоча б однією дозою вже вакциновані 6,5 мільйона українців. Однак довідки про завершений курс вакцинації від COVID-19 отримали не всі бажаючі, так як далеко не кожному вдається знайти свої дані в базі. Що робити, якщо ви зробили щеплення проти коронавірусу, а інформація про нього так і не з'явилася в системі Helsi, з'ясувала кореспондент "Сьогодні".

А в Балтській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чиновники місцевої міської ради ввели обмеження для громадян, які не ввели вакцину від COVID-19. Там без довідки від сімейного лікаря про щеплення неможливо отримати жодної послуги.

Нещеплених просто перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинських округів.

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

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"Дельта"-штамм в Україні

У Чернігівській області зафіксували 10 випадків зараження "Дельта"-штамом коронавірусу.

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Звідки взялася "Дельта":

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок в назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", для південноафриканського – "Бета", а для індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався в самій Індії, а потім перекинувся на інші країни.

"Дельта", зокрема, призвів до серйозної ковідної кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.

В Україні вже зареєстрували 300 випадків нового штаму "Дельта". Колаж "Сьогодні"

Смерті від штаму "Дельта"

У Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Фахівці вже розглянули всі документи по даному випадку і стверджують, що смерть пацієнтки настала не через вакцину, а від коронавірусу. Медики відзначають, що вакцина жінці вже не могла допомогти – часу не вистачило. Щоб вироблялися антитіла і була імунна реакція на вакцину необхідно 21 день. У пацієнтки пройшло всього 5 днів після отримання вакцини.

Також, у Вінницькій області зафіксували перші три смерті від "Дельта" -штаму коронавірусу.

Походження коронавірусу

Після того, як США показали докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані, в Китаї заявили, що перші випадки зараження сталися в США ще раніше – в грудні 2019 року.

А британські ЗМІ повідомляють, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) може сприяти приховуванню інформації про походження коронавірусу SARS-CoV-2. За даними західних журналістів, нібито ВООЗ уклала таємну угоду з владою Китаю з розслідування походження коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19.

А тим часом в США виявлена нова мутація COVID-19, яка вдвічі смертельніша уханьської. Саме вона викликала критичну ситуацію із захворюваністю коронавірусом в Нью-Йорку в кінці минулого року.